Incidente sulla Palermo-Catania: scontro tra un furgone e due camion, due feriti

Ancora un incidente stradale in Sicilia. Questa mattina, a scontrarsi, un furgone e due camion, uno dei quali si è ribaltato. L'incidente è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania in direzione Palermo. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del km 182.2, a Belpasso in provincia di Catania.

Nello scontro due persone sono rimaste ferite e il traffico è rimasto paralizzato. L'autostrada nei pressi di Belpasso è momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

In aggiornamento