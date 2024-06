Catania, evade dai domiciliari: catturato latitante

A Catania i carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni che si era reso irreperibile dallo scorso novembre, quando il Tribunale di Catania aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti poiché arrestato mentre spacciava in una piazza di spaccio di via Capo Passero. Durante il blitz delle forze dell’ordine l'uomo era stato trovato in possesso di una busta di plastica contenente diversi involucri di cocaina e marijuana pronti per la vendita al dettaglio ed inoltre durante la fuga aveva tentato di disfarsi di un’altra busta contenente involucri di cocaina crack ed una radio ricetrasmittente.

Subito dopo l’arresto il giovane era stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ma la mattina dell’udienza, quando gli agenti erano andati a casa sua per portarlo in nell’aula di Tribunale non si è fatto trovare. All’esito dell’udienza di convalida, celebrata in sua assenza, il giudice aveva convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.