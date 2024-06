Caretta-caretta trovata morta nella Plaia di Catania, FreeGreen: «Da anni la minaccia principale è la pesca»

Una tartaruga marina Caretta caretta è stata trovata morta da alcuni bagnanti sul bagnasciuga della spiaggia della Plaia di Catania, di fronte al lido riservato all’Aeronautica militare. Il ritrovamento risale ad alcuni giorni addietro. A renderlo noto l’associazione FreeGreen, aggiungendo che a prima vista sembrerebbe che il rettile non avesse conficcato in bocca alcun amo e potrebbe essere morta per essere stata travolta da un natante o per un intervento di soccorso avvenuto troppo tardi rispetto allo spiaggiamento, forse avvenuto durante la notte.

«La tartaruga in questione - afferma il presidente dell’associazione Alfio Lisi - è stata prelevata dalla capitaneria di porto grazie alla richiesta dei bagnanti e probabilmente, come consueto per una specie protetta, trasportata presso l’istituto profilattico di Catania per la verifica del motivo della morte».

«Da anni - conclude Lisi - si registra, secondo statistiche ufficiali, una interminabile moria di tartarughe di questa rara specie trovate spiaggiate sulle coste siciliane. La minaccia principale è sicuramente la pesca: reti e ami, ma anche l’inquinamento delle acque sia di sostanze chimiche che di plastica, che giocano un ruolo fondamentale, così come la massiccia presenza dell’uomo sulle coste sabbiose che porta facilmente alla devastazione dei nidi».