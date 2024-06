Catania, parte la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia

Per celebrare l’evento domenica sera a partire dalle 20 nella piazza del maniero federiciano ci sarà un concerto musicale gratuito presentato dal comico Gino Astorina e con il contributo offerto da artisti catanesi: I Lautari, Mario Venuti, Rita Botto, Eleonora Bordonaro, l’orchestra dell’Istituto Angelo Musco, diretta da Daniele Zappalà, che con Gino Astorina hanno raccolto l’invito del primo cittadino. Per l’occasione la Ferrovia Circumetnea, riscontrando un’esplicita richiesta del sindaco ha disposto di effettuare l’ultima corsa della metropolitana all’una di notte, modalità che dalla prossima settimane diverrà stabile nelle serate di ogni venerdì e sabato.

È stata approntata a Catania la segnaletica e sistemate le barriere fisiche a garanzia dei pedoni per rendere effettivo e funzionale il piano di pedonalizzazione della piazza Federico II di Svevia e quello viario delle zone circostanti il Castello Ursino voluto dalla giunta comunale guidata dal sindaco, Enrico Trantino, a decorrere dalla mattina di domenica 16 giugno.

Per rendere più agevole la fruizione della vasta area pedonale di piazza Federico di Svevia, sono state determinate due zone: una con l’interdizione h24 alle auto e un’altra con la chiusura al traffico limitatamente alle ore serali e notturne nei giorni feriali senza limiti orari di pedonalizzazione solo nei giorni festivi e le domeniche. L’amministrazione comunale ha inoltre riservato circa 400 posti auto nelle zone limitrofe e l’Amts garantirà nelle ore serali un bus navetta per collegare il parcheggio R1 di via Plebiscito e la limitrofa piazza Vaccarini (79 stalli) con piazza Federico II di Svevia. Su disposizione della giunta, inoltre l’attivazione del controllo telematico degli accessi con telecamere avverrà con l’installazione di otto varchi elettronici.