Vendevano crack e marijuana, due arresti a Catania

Due persone, rispettivamente di 35 e 28 anni, sono state arrestate per spaccio a Catania durante un’operazione in viale Grimaldi, nel quartiere di Librino, dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno sequestrato 88 dosi di crack, del peso di circa 15 grammi, 24 dosi di cocaina, del peso di circa 7 grammi, circa 25 grammi di marijuana, 430 euro in contanti ed un taccuino con le quantità di droga vendute. Il 28enne era una vedetta. La droga veniva veduta attraverso la feritoia del portone di un edificio.