Policlinico di Catania, nuove verifiche dei vigili del fuoco: superati i problemi al pronto soccorso

Stamani, nel presidio ospedaliero Rodolico di via Santa Sofia, a Catania, sono state effettuate ulteriori verifiche con i vigili del fuoco e la squadra tecnica aziendale, che hanno confermato il pieno superamento delle criticità riscontrate ieri e la conseguente totale operatività del pronto soccorso, riaperto in serata.

Lo si apprende da una nota dell'ospedale, che sottolinea «la perfetta organizzazione del personale del Policlinico e il pronto intervento del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico e radiologico) dei vigili del fuoco di Catania, insieme alla fattiva collaborazione della polizia e della protezione civile», alla base della rapida riapertura.

«Fondamentale - spiega il comunicato - è stata, inoltre, la disponibilità, oltre che dell’altro presidio ospedaliero dell’Aoup, il San Marco di Librino, degli altri nosocomi della provincia, in particolare dell’ospedale di Acireale, dell’azienda ospedaliera Cannizzaro e dell’Arnas Garibaldi che hanno accolto alcuni pazienti tramite il trasferimento del servizio di soccorso coordinato dal 118. In tal modo è stata garantita la continuazione dell’assistenza sanitaria a tutti i degenti da subito messi in sicurezza».