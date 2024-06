Ruba in chiesa durante la messa ma viene ripreso dalle telecamere, arrestato a Caltagirone

Mentre tutti pregano e partecipano alla messa, un uomo di 46 anni si aggira tra i banchi della chiesa e ruba. È accaduto nella parrocchia del centro cittadino di Caltagirone e l'uomo è stato arrestato nella quasi flagranza del reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia per furto aggravato.

Invece di meditare sull'omelia del sacerdote, l'uomo si è lentamente avvicinato alla panca occupata da una donna di 68 anni, e velocemente ha agganciato la borsa poggiata accanto a lei, fuggendo verso la porta di uscita.

La signora non si è immediatamente resa conto di quanto fosse accaduto ma, nel momento in cui ha preso il portamonete per il rito dell’offertorio, ha notato che sulla panca non c’era più traccia della sua borsa. Accortasi del furto, la vittima ha avvertito subito i carabinieri e il sacerdote.

Sono state visionate così le immagini del sistema di videosorveglianza all’interno della chiesa che, hanno ripreso il momento del furto. La disamina di quei fotogrammi da parte dei carabinieri, ha consentito di riconoscere il responsabile del gesto, con precedenti per la stessa tipologia di reato.