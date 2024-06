Catania, sorpreso parcheggiatore abusivo di 22 anni in piazza Europa: è recidivo e non può neppure stare lì, denunciato

Parcheggiatore abusivo a soli 22 anni. Il giovane è stato sorpreso, nel centro di Catania, dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale, che lo hanno denunciato.

I militari dell’Arma hanno osservato nelle principali piazze del centro di Catania gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, con l’obiettivo di intercettare eventuali «volontari» per le manovre. Non è passato molto tempo dall’inizio del servizio, quando, in piazza Europa, un equipaggio ha sorpreso, solo dopo qualche minuto di osservazione, un giovane, poi identificato per un ventiduenne catanese, proprio mentre stava esercitando abusivamente la professione di parcheggiatore nelle aree di sosta comunali. Il parcheggiatore, già noto alle forze dell’ordine per passate vicende giudiziarie, è stato subito bloccato. Il ragazzo ha tentato di giustificare la sua «attività», spiegando che stava semplicemente racimolando, in maniera bonaria, qualche spicciolo, aiutando gli automobilisti nelle difficili manovre di parcheggio.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti scoprendo che vi era, sul suo conto, un provvedimento emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, di divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio di piazza Europa e in altre zone. Il giovane, infatti, è recidivo: è stato sorpreso in altre occasioni durante l’espletamento della sua «professione» non autorizzata. Questa ultima condotta illecita, però, gli è costata una denuncia, all’autorità giudiziaria (contestata la violazione dell’art 10 del decreto legislativo n. 14/2017 Dacur).