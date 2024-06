Maxi incendio a Misterbianco: le fiamme distruggono un capannone

Un vasto incendio si è sviluppato in un capannone commerciale a Misterbianco, in via Zenia, 3. Le cause del rogo, avvenuto nella struttura utilizzata da alcuni cittadini cinesi, sono in corso di accertamento anche con il supporto del Nucleo investigativo antincedi intervenuto da Palermo per effettuar i rilievi.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono diffuse velocemente e hanno reso necessario l'intervento dei pompieri del comando provinciale e dei distaccamenti provinciali.

Sul posto anche la polizia municipale che ha transennato la strada intorno al capannone per facilitare le operazioni di spegnimento delle fiamme e per questioni di sicurezza. Sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel e dell'Arpa Sicilia per monitorare la qualità dell'aria. La struttura è andata completamente distrutta.