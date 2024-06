Catania, prelevato il fegato da un anziano morto per una emorragia cerebrale

Nell’ospedale San Marco di Catania è stato eseguito un prelievo di fegato da una persona molto anziana deceduta per complicazioni da emorragia cerebrale i cui familiari hanno senza indugio e con grande senso civico acconsentito alla donazione. Lo rende noto l’Azienda ospedaliera. Data l’età avanzata, il paziente è stato sottoposto ad un’attenta valutazione delle caratteristiche cliniche, inclusa l’indagine istologica intraoperatoria, che hanno decretato l’idoneità dell’organo al trapianto.

«Questo tipo di prelievi di organi di persone molto in là con gli anni - sottolinea l’azienda ospedaliera - presuppone che ci sia una capacità tecnica e organizzativa esperta capace di valorizzare tutte le donazioni così generosamente espresse dai donatori o dai loro familiari dopo la morte del proprio congiunto, con l’obiettivo di dare risposte efficaci alle persone in attesa di trapianto. Il team multidisciplinare dell’Azienda G. Rodolico - San Marci lavora da anni in tal senso, per fare in modo che ogni donazione possa essere ottimizzata e che i cittadini possano in vita manifestare le proprie volontà dirette alla donazione, mostrando la propria solidarietà verso persone malate ma con possibilità di proseguire la propria esistenza».