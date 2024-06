Fiamme e paura nella provincia di Catania: incendi a San Gregorio, Palagonia, Vizzini e Caltagirone

Tornano gli incendi in provincia di Catania con diversi interventi già effettuati dai vigili del fuoco. Sulla collina di San Gregorio si è sviluppato un vasto rogo nella tarda mattinata di oggi, 20 giugno. L'incendio si è propagato rapidamente e le alte temperature raggiunte in queste ore in Sicilia, travolta dall'anticiclone Minosse, continuano ad alimentare le fiamme. Un'alta colonna di fumo nero è visibile da diverse zone di Catania, ma anche dall'autostrada A/18 e dalla spiaggia.

Decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale, che sul posto hanno inviato diverse squadre via terra. Non si esclude l'intervento aereo nelle prossime ore, in caso di difficoltà nelle operazioni di spegnimento, visto che nelle vicinanze si trovano molte abitazioni. Altri roghi sono divampati a Biancavilla, Palagonia, Vizzini, Misterbianco e Caltagirone.

Già nelle scorse ore diversi roghi si sono verificati nell'Isola, ad Agrigento e in provincia in particolare. Ad essere avvolta dalle fiamme è l'area di Piano Gatta, vicino al cimitero comunale, dove il fuoco ha già distrutto ettari ed ettari di macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono diffuse nel giro di pochi minuti e già stanotte è partito un massiccio intervento dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. L'incendio ha provocato panico e paura tra chi abita nelle vicinanze: nella zona si torvano infatti varie case di campagna. Non si esclude la matrice rogosa dei roghi: qualcuno sarebbe infatti entrato in azione innescando le fiamme dalle sterpaglie che ricoprono i terreni.