Camion a fuoco a San Gregorio di Catania, disagi per il traffico sull'A18

Un camion da trasporto, per cause in fase di accertamento, alcune ore fa, è andato in fiamme all'uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania sull'A18 Messina-Catania. Nessuna conseguenza sulle persone per fortuna, ma solo danni irrimediabile all'automezzo, rimasto completamente distrutto dal rogo. Scattato l'allarme, sul pul posto sono intervenuti immediatamente i locali vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il luogo, visto che le fiamme stavano per propagarsi tra le piante vicine.

Prezioso il lavoro della polizia stradale che ha regolato il traffico e la viabilità che ha registrato notevoli rallentamenti. Secondo una prima ipotesi ad avere innescato l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito. Le fiamme hanno totalmente devastato il mezzo, che era in movimento. Il conducente sarebbe riuscito miracolosamente a fermare il mezzo a bordo dell'autostrada e ad allontanarsi, chiamando i soccorsi.