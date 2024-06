Incidente a catena sull'autostrada Catania-Siracusa, una persona ferita gravemente

Incidente a catena sull'autostrada Catania-Siracusa. Poco dopo le 13 quattro auto si sono scontrate all'interno di una galleria, causando l'interruzione della circolazione in direzione del capoluogo etneo. Nell'incidente sono rimasti feriti in modo lieve molti dei passeggeri e almeno una persona è in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con ambulanze e squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La carreggiata in direzione Catania è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine e l'intervento sui feriti.