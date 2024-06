Schianto tra furgone e moto a Nicolosi: un uomo gravissimo in ospedale

Lungo la Strada Provinciale 160, una delle principali arterie che collega Ragalna a Nicolosi, nel pomeriggio di oggi, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una moto e un’autovettura.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada subito dopo il cimitero di Ragalna, ma in territorio di Belpasso. Secondo quanto è stato possibile apprendere nello scontro ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 30 anni di Gravina in sella ad uno scooter Honda Sh300, che ha riportato ferite serie: dopo l’impatto con il furgone, ha finito la propria corsa contro un muro.

I sanitari dell'autoambulanza in ragione delle gravi ferite riscontrate sul motociclista hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che partito dall’ospedale Cannizzaro è atterrato nei pressi del luogo dell’incidente per prestare il soccorso necessario al trasporto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per le operazioni di soccorso. (Foto Videostar)