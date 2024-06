Catania, la barca a noleggio rischia di affondare: tre persone riescono a mettersi in salvo

Prendono una barca a noleggio, ma le condizioni meteo non sono dalla loro parte e rischiano di affondare. Disavventura, a Catania, per tre persone che avrebbero voluto trascorrere qualche ora di spensieratezza e godersi i primi giorni di estate: il mare mosso ha provocato un incidente che si è però concluso con un lieto fine.

Dopo avere imbarcato acqua, i tre hanno cercato ugualmente di raggiungere la riva. Si trovavano a poca distanza dalla Plaia, dove alla fine la piccola imbarcazione si è arenata, ormai semi affondata. Il gruppo è riuscito ad abbandonare il mezzo nautico in tempo e a raggiungere la spiaggia. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme alla capitaneria di porto che nel giro di pochi minuti si è recata sul posto per verificare cosa fosse accaduto. Per precauzione è arrivata anche un'ambulanza del 118, i sanitari hanno accertato le buone condizioni di salute dei passeggeri.

A fine maggio un altro incidente in mare si è verificato alle Eolie, in questo caso al largo di Alicudi: un bambino di 4 anni è stato soccorso dalla guardia costiera, si trovava su una barca a vela. A causa delle condizioni mediche del piccolo e della distanza dalla costa, in coordinamento con il centro italiano radio medico, è stato disposto l’intervento aereo di un mezzo Nemo decollato dalla stazione aeromobili della guardia costiera di Catania. Il bambino, successivamente è stato stabilizzato a bordo dell’elicottero dal personale medico e trasportato in sicurezza al Policlinico di Messina.