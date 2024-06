Acireale, chiuso un chiosco-bar: «È abituale ritrovo di pregiudicati»

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un chiosco-bar di via Provinciale per Santa Maria degli Ammalati, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I numerosi controlli svolti dai poliziotti delle volanti hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con svariati precedenti sia penali che di polizia. In particolare, dal mese di ottobre 2023 allo scorso 14 giugno, sono stati eseguiti ben sette controlli, riscontrando sempre la presenza di avventori con precedenti. Sulla base degli accertamenti degli agenti del commissariato di Acireale e ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla divisione di polizia amministrativa della questura, è stata disposta la temporanea sospensione dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con la contestuale chiusura per 7 giorni. Obiettivo della misura è garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, come pure per assicurare le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura.