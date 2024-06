Padre di un'alunna aggredisce e manda in ospedale un professore a Nicolosi: denunciato

Ad un certo punto sarebbe stato raggiunto da un genitore che lo avrebbe aggredito con violenza, il padre di un’alunna diplomatasi lo scorso anno. Non si conoscono ancora i motivi che avrebbero portato il genitore a un gesto di tale gravità. L’aggressione ha suscitato sconcerto tra i presenti, sia personale scolastico sia studenti, che hanno assistito impotenti e spaventati alla scena. Il docente, avrebbe che presentava ferite al capo, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 che è giunta subito sul posto scattata la richiesta di intervento al 112 da parte dei colleghi della vittima.

Sta valutando la denuncia per lesioni personali il docente dell'istituto Rocco Chinnici di Nicolosi, che stamattina, nella sede centrale avrebbe subito una brutale aggressione, da parte di un genitore. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il docente, che riveste il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico, si trovava all’interno dell’istituto dove si stavano svolgendo gli esami di Stato.

Sono intervenuti, anche i carabinieri di Nicolosi che hanno subito avviato le indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questo gesto violento. Il docente aggredito è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure mediche ed eventuali ulteriori accertamenti. Un nuovo episodio di violenza in ambiente scolastico questo di Nicolosi che accende ancora una volta i riflettori sulla sicurezza degli insegnanti e del personale scolastico che spesso si ritrova ad essere vittima di genitori violenti.