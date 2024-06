Scontro frontale a Belpasso: feriti un uomo e una donna americana in servizio a Sigonella

In seguito a un forte scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale 106, nel territorio di Belpasso, due persone sono rimaste ferite. Nell'impatto tra due auto sono rimasti feriti i rispettivi conducenti.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti rapidamente in soccorso i sanitari del 118, che hanno provveduto a una prima medicazione. A rimanere feriti un uomo e una donna di nazionalità americana, che peraltro sarebbe incinta ed è in servizio alla base militare di Sigonella.

Sul luogo dell'incidente, oltre al 118 sono intervenute la polizia locale di Belpasso e la polizia militare di Sigonella per ricostruire la dinamica dell'incidente, regolare la viabilità e mettere in sicurezza i luoghi. Lo socntro ha infatti provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Poche settimane fa un altro militare in servizio a Sigonella è rimasto coinvolto in un incidente stradale. In questo caos l'epilogo è stato tragico: lo schianto è avvenuto sulla strada statale 192, nella zona di Passo Martino. Il militare era in sella ad una motocicletta Yamaha Ténéré quando si è verificato l'impatto con un'auto che stava percorrendo la strada sulla carreggiata opposta. Lo scontro frontale si è rivelato violentissimo: è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo.