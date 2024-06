Paura per una rapina in un supermercato a Giarre, dipendenti minacciati con una pistola

Avrebbe fruttato un bottino di circa 200 euro, la rapina stamani ai danni dell’Eurostore di corso delle province a Giarre. Secondo quanto è stato possibile apprendere stamattina intorno alle ore 11, un malvivente con il volto travisato da un casco integrale di colore bianco, brandendo una pistola avrebbe fatto irruzione nel supermercato minacciando i cassieri e dicendo che avrebbe sparato se non gli avessero consegnato i soldi delle casse. Sotto la pressione psicologica dell’arma puntata i cassieri hanno consegnato il contante in cassa, ammontante a circa 200 euro. Il rapinatore dopo aver preso il denaro si sarebbe allontanato in sella ad una moto facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato le testimonianza dei due cassieri del supermercato vittime della rapina. Attraverso questi elementi i carabinieri stanno attivamente ricercando il rapinatore e confidano di poterlo presto acciuffare.