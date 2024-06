Truffe gli anziani, smascherati dai carabinieri a Sant'Agata Li Battiati

Una sceneggiatura in questo caso ben congeniata, che prevedeva un primo approccio da parte di un attore istituzionale, un avvocato o un appartenette alle forze dell’ordine, il quale contattava sull’utenza telefonica di casa le vittime prescelte, allarmandole con la falsa notizia di un grave incidente stradale provocato da un figlio o un parente stretto, che per quel motivo avrebbe avuto urgente bisogno di denaro per risarcire la vittima, evitando così spiacevoli conseguenze legali. Ottenuta quindi la fiducia degli anziani attraverso lunghe conversazioni telefoniche, volte sia ad aumentarne lo stato di angoscia, che ad evitare possibili interlocuzioni con persone che avrebbero potuto scoprire la truffa in corso, gli stessi erano invitati a preparare tutti i soldi o i gioielli presenti in casa, venendo infine rassicurati che di lì a poco sarebbe passata una persona di fiducia incaricata del ritiro. Effettivamente, nel giro di qualche minuto, il complice si presentava presso l’abitazione, raccogliendo quanto racimolato, per poi far perdere le proprie tracce e lasciare il malcapitato in una condizione di forte dispiacere e frustrazione, una volta compreso il raggiro.

Questa volta, però, i carabinieri di Sant’Agata li Battiati sono riusciti ad arrestare in flagranza, per tentata truffa aggravata, un malvivente 25 enne della provincia di Napoli, già pregiudicato per simili condotte, e a denunciare un suo concittadino minorenne, che nella stessa giornata, a distanza di 3 ore, avevano messo a segno ben 2 colpi. In queste due occasioni, le vittime designate per l’inganno erano state due signore di 82 e 75 anni, originarie di Nicolosi e Acireale, alle quali un finto appartenente alle forze dell’ordine, con tono serio e grave, aveva raccontato che i loro figli sarebbero stati arrestati per aver appunto causato un incidente stradale. Giocando, quindi, sui sentimenti di protezione di una madre, i truffatori avevano poi consigliato una via d’uscita, consistente nella possibilità di evitare l’arresto dei figlioli, pagando immediatamente l’importo di 6.000 euro come risarcimento alle vittime, oltre a gioielli, che sarebbero stati trattenuti a titolo di garanzia, e poi restituiti. Le due donne, spaventate, hanno perciò racimolato i contanti e i gioielli custoditi in casa e li hanno consegnati al sedicente avvocato che, di lì a poco, si era recato a casa loro per il ritiro.