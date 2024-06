Librino, la polizia trova una pistola nascosta nel sottotetto di uno stabile

Sequestrata una pistola revolver calibro 38, pronta per essere utilizzata a Librino. Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato attraverso mirati controlli effettuati in diversi quartieri della città. Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, nei giorni scorsi, in osservanza delle disposizioni impartite con ordinanza del questore di Catania, gli agenti della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno condotto specifici controlli nel quartiere Librino. Il rinvenimento è avvenuto grazie ai controlli di alcuni edifici di edilizia popolare e, in particolare, in viale Biagio Pecorino.

A scovare l’arma è stato il cane poliziotto Maui, che con il suo fiuto ha condotto gli agenti fino al sottotetto dello stabile. Avvolti in un panno, gli agenti hanno recuperato, oltre al revolver, anche il relativo munizionamento nonché altre cartucce calibro 7.65.

L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici da parte degli specialisti del Gabinetto regionale di polizia scientifica al fine di accertare se è mai stata utilizzata per la commissione di altri delitti. Le attività di verifica in argomento sono inserite nel più ampio contesto dei controlli che polizia di Stato sta realizzando, non solo in città, ma anche in tutta la provincia.