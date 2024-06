Maltrattava ed estorceva denaro ai familiari, arrestato a Catania

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato nel quartiere San Giorgio, un 38enne pregiudicato del posto, per i reati di maltrattamenti verso familiari e estorsione. In particolare, era pomeriggio quando la centrale operativa di Catania ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un uomo residente nel quartiere San Giorgio, il quale ha raccontato agli operatori di essere stato aggredito dal figlio, sottoposto agli arresti domiciliari, per una rapina, nell’abitazione familiare.

Immediato l’invio di una gazzella dell’Arma che, già impiegata in un servizio di pattugliamento proprio in quel quartiere, ha raggiunto in pochi minuti la sua abitazione. I carabinieri hanno trovato l’uomo in strada, evidentemente agitato e scosso per l’accaduto, che si sbracciava per attirare l’attenzione dei militari e li invitava a seguirlo. I carabinieri lo hanno rassicurato e seguito in casa dove hanno sorpreso suo figlio 38 enne che stava aggredendo con calci e pugni la madre e la sorella. Alla vista dei militari, il giovane si è allontanato dalle due donne e si è precipitato in cucina, dove ha afferrato un coltello e ha iniziato a minacciare il padre di fargliela pagare per aver chiamato i carabinieri.