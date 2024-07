Criticità discariche, il sindaco di Catania: «Per me sta diventando una battaglia personale con chi non vuole rispettare le regole»

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, su Facebook dice di non volersi demoralizzare. «Non ci ripariamo dietro il facile schermo del «non è nostra competenza», ma proviamo a capire se abbiamo preso in considerazione ogni aspetto del problema. Sulla questione rifiuti, mentre la Regione prova a risolvere le criticità delle discariche, per me sta diventando una battaglia personale con chi non vuole rispettare le regole, e non ho intenzione di alzare bandiera bianca».

«Ma abbiamo - aggiunge il primo cittadino - anche bisogno di buone notizie, che mostrino il segno che più ci piace di Catania. Dopo oltre due anni di chiusura, e avere chiesto all’assessorato regionale ai Beni culturali e al Parco archeologico la gestione, perfezionando l’accordo il mese scorso, domani alle 18 finalmente riapriremo l’Anfiteatro romano. Per il pomeriggio inaugurale l’accesso sarà gratuito per tutti con orchestrali del conservatorio musicale di Catania che si esibiranno in performance artistiche. L’orario estivo per le visite ai resti dell’Anfiteatro è continuativo, ogni giorno, dalle 9 alle 19, con ultimi accessi alle 18.30. Ripartiamo dal passato, ma solo per costruire il futuro».