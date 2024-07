Sudano (Lega): «Alla provincia etnea assegnati settanta milioni di euro per la manutenzione e l’efficientamento delle infrastrutture idriche»

«Il via libera al piano idrico della Regione siciliana segna un importante traguardo che dimostra la piena sinergia tra il governo nazionale e quello Siciliano. Infrastrutture essenziali per contrastare la piaga della siccità che rischia di mettere in ginocchio la Sicilia». Lo afferma il commissario provinciale della Lega di Catania, la parlamentare nazionale Valeria Sudano, che «ringrazia il ministro Matteo Salvini che, con azioni concrete, dimostra ancora una volta grande attenzione per la nostra isola».

«Buone notizie anche per la provincia etnea - aggiunge Valeria Sudano - che si vede assegnati ben settanta milioni di euro per la manutenzione e l’efficientamento delle infrastrutture idriche. Il Consorzio di bonifica 9 di Catania metterà in campo gli interventi per la sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca, con la quale vengono consegnati i volumi irrigui alle prese di quota a 100 e 56 metri sul livello del mare. Il Consorzio, inoltre, provvederà lungo il fiume Simeto alla manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento contrasto per l’alimentazione del sistema irriguo».