Licodia Eubea, due ladri di gasolio entrano in un cantiere: i carabinieri sono appostati e li arrestano

Erano certi, i due pregiudicati 41enni, uno del posto e l’altro di Vizzini, che il loro pieno di carburante «gratuito», presso un cantiere in contrada Ragoleto-Ririllo, nel comune di Licodia Eubea, sarebbe stato «facile». Invece, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione del posto, che li hanno arrestati in flagranza entrambi per furto aggravato ed il vizzinese anche per ricettazione.

I fatti sono partiti da una denuncia di furto presentata dal delegato di una impresa che sta svolgendo i lavori per la realizzazione di un tratto autostradale proprio in contrada Ragoleto-Ririllo. In particolare, il denunciante, un caltagironese di 24 anni, ha raccontato ai militari di avere subito diversi furti di nafta dai mezzi pesanti della ditta, oltre al furto di alcuni picchetti in ferro, adoperati per fissare le reti di recinzione del cantiere. È stato così organizzato un servizio di appostamento a distanza, all’interno di una proprietà privata adiacente al cantiere. I militari hanno visto due auto, una Ford Focus e una Fiat Punto che, a passo d’uomo, si introducevano nel cantiere, fermando la marcia proprio accanto ai mezzi pesanti lì parcheggiati. Dalle due auto sono quindi scesi i due uomini, entrambi subito riconosciuti, che, con tubi in gomma e taniche in plastica, hanno iniziato ad armeggiare vicino ai serbatoi dei veicoli industriali, iniziando il travaso del carburante.