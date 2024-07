Allerta gialla sull'Etna, cenere vulcanica su Zafferana e Catania: chiuso un settore dell'aeroporto di Fontanarossa

Torna l’incubo della cenere dall’Etna. Allarme per chi vive nei centri dell’area sud orientale dell’Etna, disagi anche a Catania dove è stato chiuso un settore dell'aeroporto di Fontanarossa procurando ritardi per i voli. A darne notizia è l'osservatorio etneo dell'istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, che dalla rete di telecamere di sorveglianza certifica che l'attività stromboliana al cratere Voragine è evoluta a fontana di lava e produce una colonna che raggiunge l'altezza di circa 4500 metri sul livello del mare e si propaga in direzione Sud Est.

L'ampiezza media del tremore, dopo avere raggiunto il valore massimo intorno alle 14.30 di oggi ha subito un repentino decremento fino a raggiungere l'intervallo dei valori medi. Intorno alle 15 una nuova fase di rapido incremento ha riportato l'ampiezza su valori elevati, dove tuttora permane con valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico continua ad essere localizzato poco a est del cratere Voragine ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare. Anche gli eventi infrasonici hanno visto un rapido decremento della frequenza di accadimento fino alla loro scomparsa tra 14. 45 e le 15.25. Successivamente, si è osservata una ripresa dell'attività caratterizzata da eventi e tremore infrasonico. Questi sono localizzati al cratere Voragine e l'ampiezza degli eventi è alta.