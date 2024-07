Scordia, incidente sulla provinciale 29: un giovane di 19 anni cade con lo scooter e muore

Ancora un incidente stradale mortale in Sicilia. La vittima è un giovane di 19 anni che è deceduto la scorsa notte mentre stava percorrendo, con il suo scooter, la provinciale 29 per Francofonte a pochi chilometri dall’ingresso di Scordia. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo rovinosamente sull'asfalto

Scattati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure e trasportato il diciannovenne al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine. Sono stati effettuati tutti i rilievi di rito per capire l'esatta dinamica che ha portato allo scontro.

In aggiornamento