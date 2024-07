Medico aggredito all'ospedale Garibaldi di Catania, solidarietà dall'Ordine

«Desidero esprimere la solidarietà del Consiglio direttivo dell’Ordine e il pieno sostegno alla collega del Garibaldi aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. Ringrazio il personale del reparto e le forze dell’ordine per la prontezza con cui sono intervenuti impedendo che ci fossero conseguenze molto peggiori». Così in una nota presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania Alfio Saggio, che rivolge «un appello ai cittadini affinché esprimano la loro vicinanza alla dottoressa, condannando con forza ogni forma di violenza».

«Non è questo - aggiunge Saggio - il modo per manifestare il proprio disagio. Chiediamo a tutti i pazienti di riconoscere gli sforzi e le responsabilità della nostra professione e invochiamo rispetto per il nostro lavoro così come avveniva in passato, quando alla professione medica era riconosciuta maggiore dignità».

«I fatti del Garibaldi - continua Saggio - confermano quanto il fenomeno sia drammaticamente in aumento e come non sia più possibile aspettare. Occorrono azioni concrete che garantiscano sicurezza e protezione alle operatrici e agli operatori sanitari che lavorano in prima fila nelle unità operative e nei presidi più esposti al rischio, svolgendo un pesante servizio in favore della comunità».