Tirapugni in valigia, due passeggeri denunciati all'aeroporto di Catania

Tirapugni in metallo: possederne uno e tenerlo a portata di mano sembra ormai essere di moda, anche durante i viaggi, sebbene siano vietati dalla legge. Accade spesso di trovare tali oggetti nei bagagli dei passeggeri in partenza dall’aeroporto di Catania. Al Terminal C il personale preposto ai controlli di sicurezza si è accorto che all’interno del bagaglio di un giovane 21enne di Gela, in partenza per Milano Malpensa, era nascosto un tirapugni.

A quel punto sono stati informati immediatamente gli agenti della polizia di frontiera che hanno denunciato in stato di libertà il 21enne alla locale Procura della Repubblica per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Solo qualche ora dopo, un 32enne di Siracusa in partenza per Roma Fiumicino, è stato trovato in possesso di un tirapugni. Anche in questo caso il possessore è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. I tirapugni sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo nell’ultimo semestre sono stati sequestrati dalla polizia di frontiera di Catania ben 30 oggetti vietati, in gran parte tirapugni.