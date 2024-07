Incendio sull’autostrada Catania-Messina, caos e disagi per gli automobilisti

Un incendio si è sviluppato tra Aci Catena e l’autostrada Catania-Messina, in direzione della Città dello Stretto, prima dello svincolo di Acireale, con fumo grigio e fiamme visibili a bordo strada. Si registrano incolonnamenti fino a Giarre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania del distaccamento Nord e l’autobotte di rincalzo dalla sede centrale. In volo anche un elicottero per il controllo e monitoraggio della zona.

A causare le fiamme un rogo di sterpaglie ad Aci Catena nella zona del cimitero. Impegnate diverse squadre dei pompieri di Acireale. È quanto rende noto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.