Il caso Montante, calunniò l'ex presidente dell'Irsap, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex legale Arnone

Alfonso Cicero, assistito dall’avvocato Annalisa Petitto, si costituirà parte civile. Il pubblico ministero titolare delle indagini, Rocco Liguori, contesta ad Arnone di avere reso dichiarazioni calunniose nel corso di un’udienza celebratasi davanti il tribunale di Catania, il 18 settembre 2023. In particolare Arnone, secondo la ricostruzione della Procura aveva reso «dichiarazioni spontanee nel corso delle quali, pur sapendolo innocente, accusava Cicero di associazione a delinquere unitamente ad Antonello Montante ed altri, di aver fatto in qualità di presidente dell’Irsap, richieste di natura sessuale a una avvocatessa che gli chiedeva il pagamento della parcella, con la minaccia che altrimenti le avrebbe dimezzato il suo onorario, di aver gestito l’Irsap in modo delittuoso affidando incarichi a professionisti senza titoli, tra cui l’avvocato Annalisa Petitto, nonché di falsa testimonianza nel processo in corso».

Arnone, è imputato in altri tre processi, in corso di svolgimento, in cui Cicero è parte offesa e parte civile, difeso dall’avvocato Petitto, davanti il Tribunale di Catania e di Palermo per diffamazione aggravata e davanti il Gip di Caltanissetta per il quale pende una richiesta di rinvio a giudizio per i reati di stalking e diffamazione aggravata e continuata poste in essere ai danni dell’ex presidente dell’Irsap dal 2012 al 2022.