Rubano un motorino a Catania ma perdono il controllo del mezzo, due denunciati dalla polizia

Gli agenti delle volanti di Catania hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale due pregiudicati, un uomo del luogo di 43 anni e un marocchino di 42 anni, sorpresi a bordo di un motorino, in via Luigi Sturzo, nel parcheggio di un noto supermercato. I due, insieme ad un complice, sono stati segnalati alla sala operativa per il loro atteggiamento sospetto, mentre armeggiavano su un motorino in sosta, con l’evidente obiettivo di rubarlo.

Giunti sul posto, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno provato a fermare i tre malviventi, sorprendendoli davanti alla sbarra d’accesso del parcheggio e intimando l’alt. Alla vista degli agenti, hanno cercato di fuggire ma sono stati inseguiti dai poliziotti; il terzo uomo, a piedi, è riuscito a dileguarsi tra le vie limitrofe.

Il tentativo di fuga dei due pregiudicati in sella al motorino è durato pochi minuti dal momento che il conducente all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcune barriere in ferro della recinzione di un altro parcheggio, finendo a terra e procurandosi diverse escoriazioni. Gli agenti delle volanti hanno allertato il 118 che è intervenuto con due ambulanze per accompagnare al Pronto soccorso i due pregiudicati per le cure del caso.