Caltagirone, trovato morto in un casolare: aveva 56 anni, viveva di stenti

Nel primo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in un casolare di campagna a Caltagirone. Dovrebbe trattarsi di un uomo di 56 anni che viveva di stenti. Lo ha trovato un vicino che non aveva notizie da qualche giorno. È intervenuta la polizia di stato del commissariato di Caltagirone, con gli uomini del gabinetto regionale di polizia scientifica. Da una prima ispezione cadaverica del medico legale la morte sembrerebbe naturale. Il cadavere è stato portato all obitorio. La procura disporrà l’autopsia.