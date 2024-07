Inferno di fuoco a Mascalucia: minacciati un capannone della Protezione civile e alcuni palazzi

Vasto incendio di sterpaglie a Mascalucia, in provincia di Catania. Le fiamme minacciano anche alcuni palazzi e si sta intervenendo per garantire la sicurezza. La chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunta in tarda mattinata.

Sul posto diverse squadre operative impegnate nello spegnimento sui diversi fronti in via Santa Margherita, tra Mascalucia e San Pietro Clarenza. Sul posto anche due autobotti, la Protezione civile, la Forestale e un Canadair. Le squadre hanno impedito che bruciasse un capannone della Protezione civile, dove all’interno ci sono mezzi di lavoro. Si tratta di uno spazio utilizzato dal Comune. All’esterno qualche mezzo è stato coinvolto dall’incendio. Il fumo ha invaso la carreggiata e il traffico è stato dirottato sulla corsia di sorpasso.