Allevava capre e anatre in uno spazio pubblico a Catania, chiusa la fattoria abusiva

A Catania i carabinieri hanno scoperto l’esistenza di una fattoria abusiva costruita su suolo pubblico nel quartiere di Librino dove una donna di 51 anni allevava quattro capre, nove anatre, 15 galline e quattro galli, tutti privi di tracciabilità e senza i controlli veterinari. Gli animali sono stati sequestrati e la donna è stata sanzionata amministrativamente. Gli spazi pubblici sono stati ripristinati per poter tornare ad essere utilizzati da tutti i cittadini.

Cane incatenato e senz'acqua

I carabinieri a Catania hanno denunciato per abbandono di animali il proprietario 56renne di un cane meticcio trovato legato ad una catena, malridotto e senza né acqua e né cibo all’interno di una struttura precaria abbandonata piena di escrementi in viale Bummacaro, nel quartiere di Librino. L’intervento è stato dei militari della Compagnia Carabinieri di Fontanarossa e da personale dell’Asp. Il cane, che era anche senza microchip, è stato sequestrato e affidato alle cure dei medici veterinari in una idonea struttura.