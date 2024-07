Scovati i depositi di droga a Catania, sequestrati oltre 5 chili tra marijuana e hashish

Tre chili e 110 grammi di marijuana e 1,7 chili di hashish sono stati sequestrati a carico di ignoti dalla polizia a Catania durante due diverse operazioni. Due chili e 600 grammi di marijuana e 1,7 chili di hashish sono stati trovati durante un sopralluogo in uno sgabuzzino vicino l’ingresso di uno stabile di via Aquedotto Greco nel quale in passato aveva accertato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri 510 grammi di marijuana sono stati trovati nei pressi di uno stabile in viale Moncada, nel quartiere di Librino. La droga era in una confezione in cellophane dentro una busta generalmente impiegata per la spesa nei supermercati.