Una lite per i pascoli all'origine del delitto di Biancavilla: in carcere l'uomo che avrebbe ucciso il ventenne Antonio Andolfi

Una lite, poi l'omicidio. Sullo sfondo il disaccordo sui pascoli. Viene fuori il motivo della contesa che ha portato all'omicidio di ieri sera, 19 luglio, a Biancavilla, vittima il ventenne Antonio Andolfi (nella foto). I carabinieri della stazione di Biancavilla e quelli della compagnia di Paternò, che stanno conducendo le indagini, hanno fermato un uomo. Si indaga per capire se ci sono altre persone coinvolte.

Il sospetto autore dell'omicidio è stato fermato poche ore dopo, nella notte. Ha 45 anni ed è di Biancavilla. Il delitto è avvenuto nelle campagne di Biancavilla, a ridosso col territorio di Santa Maria di Licodia. Secondo l'accusa, l'uomo che ha assassinato Andolfi, che aveva compiuto vent'0anni appena qualche giorno fa, sarebbe stato un conoscente con cui avrebbe avuto in passato dei dissapori nati per dei contrasti sui loro pascoli. Dalle indagini sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera persone dei due, escludendo, quindi, collegamenti con ambienti criminali. I militari dell’Arma stanno comunque lavorando per cercare di delineare ogni aspetto della vicenda, per capire le reali motivazioni ed escludere possibili coinvolgimenti di altre persone.