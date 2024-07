Incidente ad Acireale, scontro fra tre auto: un giovane di 22 anni in codice rosso

Diversi feriti tra cui uno grave. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto a mezzanotte e mezza circa di questa notte (tra il 21 e il 22 luglio), sulla Statale 114, in territorio di Acireale, nel tratto di strada tra le frazioni di Santa Maria Ammalati e San Giovanni Bosco. Nell'incidente, le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi, ma restano comunque pesanti.

La dinamica e le cause del sinistro sono ancora in corso accertamento. Da quanto è stato possibile apprendere, sarebbero state tre le automobili coinvolte.

Nel violento scontro sono rimasti feriti alcuni passeggeri. Scattato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti le autoambulanze del 118, per prestare i primi soccorsi ai feriti, e gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Acireale.

Per estrarre un ferito, rimasto incastrato in una delle vetture coinvolte, si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Ad avere la peggio un 22enne di Acicatena, che è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato ricoverato in codice rosso. Il giovane, ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, avendo riportato un politrauma, una frattura al ginocchio e varie ferite lacero contuse.