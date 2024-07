Incendio in un megastore cinese a Giarre, l'immobile devastato dalle fiamme

Un pericoloso incendio, sviluppatosi per cause ancora in fase di accertamento, ha devastato in modo grave il megastore gestito da cinesi sulla Statale 114, nella frazione giarrese di Trepunti, ingresso nord della città.

Scattato l'allarme, intorno alle 13, sul posto sono arrivati numerosi mezzi speciali dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto, di Acireale e del comando provinciale di Catania. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre tre ore per avere ragione sulle fiamme che hanno interessato la parte interna dell'attività commerciale, generando una gigantesca nube di fumo.

I vigili del fuoco hanno aggredito le fiamme anche dall'alto grazie ad una potente autoscala. All'interno hanno operato per ore con i respiratori per sedare del tutto l'incendio e mettere i sicurezza il sito e i magazzino dov'era ammassata la merce.

Nell'immediatezza dell'incendio la strada è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Giarre, creando una lunghissima fila delle auto in transito verso i vicini caselli autostradali. Non sono state fornite notizie sull'ammontare dei danni e sulle cause, non si esclude un corto circuito. Sarà stabilito dai tecnici.