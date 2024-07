Incidente in autostrada fra Barcellona e Milazzo, morto quarantasettenne di Catania

Incidente mortale sull'autostrada Messina-Palermo, nel tratto fra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Un'auto è finita sul guardrail e uno dei passeggeri è morto poco dopo il suo trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La vittima è un uomo di 47 anni di Catania che viaggiava a bordo di una Mercedes classe B.

Rimasta ferita in modo serio anche un'altra persona, pure in questo caso trasportata in ospedale a Messina in elicottero.

L'incidente è avvenuto, in direzione di Messina, non lontano dall'area di servizio di Olivarella e, oltre all'elicottero, è intervenuta anche un'ambulanza. La polizia stradale ha chiuso l'autostrada per circa 3 ore, deviando il traffico sulla statale.

Questa a mattina sempre a Milazzo aveva perso la vita un giovane di 26 anni, Alessandro Scalzo, che in sella alla sua moto, è andato a sbattere contro un palo. Secondo una prima ricostruzione Scalco, che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici, avrebbe perso il controllo all'altezza del semaforo di San Giovanni, poco prima di piazza XXV Aprile, e si è schiantato contro un palo intorno alle 4 del mattino.