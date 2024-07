Adrano, trova portafogli con all’interno oltre mille euro e lo consegna alla polizia: rintracciato il proprietario

Ha trovato un portafogli per strada con all'interno mill euro e lo ha consegnato alla polizia. Una vicenda avvenuta ad Adrano, protagonista Massimo Corsaro, uno dei titolari di un’agenzia di pompe funebri.

Martedì scorso, non lontano dalla zona in cui due volte alla settimana si svolge il mercato rionale, un uomo smarrisce il proprio portafogli con all’interno una buona quantità di soldi in contanti, oltre ai documenti personali. Inutili le ricerche nei luoghi abituali, in auto e per strada: il portafogli risulta introvabile.

Dopo quattro giorni il portafogli viene sorprendentemente trovato sull'asfalto, vicino al marciapiede, semicomperto dalle cartacce buttate per terra. A ritrovarlo l'imprenditore che lo ha raccolto e, dopo essersi accorto anche della cifra che al suo interno, lo ha consegnato al commissariato di polizia.

Gli agenti, attraverso i documenti, hanno subito rintracciato il proprietario del portafogli e glielo hanno riconsegnato.