Auto in fiamme sulla Catania-Messina, paura vicino allo svincolo di Fiumefreddo

Sulla A18, poco prima dello svincolo di Fiumefreddo, intorno alle 7.15 di oggi (28 luglio), un'automobile ha preso fuoco probabilmente a causa di un guasto. Per fortuna il conducente e i passeggeri hanno avuto la prontezza di abbandonare in tempo la vettura, prima di essere raggiunti dalla fiamme.

Lanciato l’allarme al 115, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza veicolo e l'area circostante, nel trafficatissimo tratto autostradale di marcia Catania-Messina, anche se, visto l'orario, non erano ancora molti i mezzi in transito. Gli agenti della polizia stradale hanno regolato la viabilità per far defluire il traffico.