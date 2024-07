Catania, nascondeva in auto dosi di cocaina, hashish e marijuana pronte per lo spaccio: arrestato

Aveva riempito gli scompartimenti dell’auto con dosi di droga, pronte per essere consegnate agli acquirenti. Il pusher, di 33 anni, di Enna, è stato arrestato a Catania in flagranza di reato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nesima, nel corso di un pattugliamento del territorio condotto, nei giorni scorsi, insieme al reparto prevenzione crimine e alle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura.

L’uomo è stato beccato lungo la strada che da San Giovanni Galermo porta a Gravina di Catania mentre si trovava alla guida di un’autovettura che procedeva con un’andatura particolarmente lenta, come se il conducente stesse cercando qualcuno nei paraggi. Non appena si è accorto della presenza dei poliziotti, l’uomo ha provato ad accelerare, per cercare di allontanarsi, ma è stato bloccato. Gli agenti hanno eseguito una minuziosa perquisizione del veicolo, trovando droga occultata in varie parti dell’auto.

In particolare, sono state trovate una dose di cocaina e 25 bustine di marijuana, per un peso di 91 grammi, nascoste nel vano motore, mentre ulteriori 25 grammi di marjuana già distribuite in bustine trasparenti e 21 grammi di hashish suddiviso in 8 involucri si trovavano all’interno del cruscotto. Addosso all’uomo è stata trovata la somma di 310 euro, in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.