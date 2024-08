Catania, due spacciatori arrestati dalla polizia dopo un inseguimento in auto

La Squadra mobile di Catania ha arrestato due pusher di 22 e 19 anni, colti in flagranza con diverse dosi di hashish e marjuana, pronte per essere spacciate. Secondo la ricostruzione fornita gli agenti hanno individuato, nel quartiere Cibali, i due giovani a bordo di un’auto che, all’improvviso, ha aumentato la velocità, probabilmente dopo aver notato la polizia.

L’atteggiamento dei due ha insospettito i poliziotti che hanno intimato di arrestare la marcia per eseguire un controllo. Per tutta risposta, il ventiduenne, conducente dell’auto, ha accelerato ulteriormente, procedendo pure in alcune strade in controsenso fino a giungere in via Stazzone dove il maldestro tentativo di fuga è definitivamente fallito. Infatti, l’interruzione di un tratto della strada ha inevitabilmente fermato la corsa dei due che, tallonati dagli agenti, sono stati sottoposti a perquisizione. Prima di scendere, il passeggero di 19 anni, ha tentato in modo goffo di nascondere un borsello, sotto il proprio sedile, subito recuperato dai poliziotti che, una volta aperto, hanno trovato 23 dosi di marjuana del peso di 80 grammi, 7 dosi di hashish di 21 grammi e denaro contante per complessivi 680 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.