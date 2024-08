La patente revocata da 27 anni, ma lui continua a guidare: denunciato sessantunenne a Catania

Nonostante la patente di guida gli sia stata revocata 27 anni fa dalla Prefettura, un uomo di 61 anni di Catania è stato già denunciato quest’anno due volte per guida senza patente: una prima nel febbraio scorso, la seconda ieri, quando è stato fermato all’incrocio tra via Imperia e via Vincenzo Giuffrida dai carabinieri mentre era alla guida di una Toyota Aygo.

Ai militari dell’Arma ha detto di essere momentaneamente sprovvisto dei documenti e ha fornito generalità che non hanno trovato riscontro nella banca dati consultata dalla centrale operativa. Condotto negli uffici del Nucleo Radiomobile, il sessantunenne ha fornito la sua vera identità. L’uomo deve anche rispondere di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale.