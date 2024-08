Scontro auto-scooter a Zafferana, ferito un giovane

Avrebbe potuto avere conseguenze gravissime un incidente tra uno scooter, guidato da un giovane e un’automobile, che si è verificato oggi (14 agosto 2024) sulla provinciale 8/IV, che da Monterosso conduce a Zafferana Etnea.

Secondo un prima ricostruzione, sulla via IV novembre, poco prima della intersezione con la via Pietralonga che porta nella vicina frazione di Pisano, si è verificato uno scontro, per fortuna non frontale, tra un'utilitaria ed uno scooter. A seguito del violento impatto, il giovane alla guida del motociclo, è caduto rovinosamente a terra, procurandosi diverse ferite e contusioni in varie parti del corpo. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’autoambulanza i cui sanitari, accertate le condizioni del ragazzo hanno deciso di trasportarlo nel più vicino pronto soccorso della zona.

I carabinieri della locale stazione e vigili urbani di Zafferana Etnea hanno poi effettuato i rituali accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità, oltre che mettere in sicurezza i luoghi e ripristinare la viabilità. Allertato dai presenti, è intervenuto pure il sindaco di Zafferana Salvo Russo. Tra i testimoni il professor Rosario Faraci, docente universitario e giornalista pubblicista, residente a Zafferana, che per motivi di lavoro percorre la nevralgica arteria stradale.