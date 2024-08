Catania, gambiano cammina con i coltelli: scappa dalla polizia e lo bloccano i passanti

A Catania la polizia ha denunciato un cittadino gambiano che ha preferito scappare alla vista degli agenti, anziché sottoporsi a un controllo. Lo hanno bloccato alcuni passanti. Il giovane aveva due coltelli nella tasca dei pantaloni e poco prima ne aveva tirato fuori uno dal borsello.

L’operazione è stata effettuata nel corso del fine settimana passato. Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania, mentre transitavano per le vie immediatamente a ridosso del quartiere San Berillo, hanno notato il giovane che, guardandosi con circospezione attorno, ha destato i loro sospetti. Contemporaneamente la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di alcuni residenti che, avendo notato il soggetto sospetto, hanno informato la polizia. A quel punto gli agenti hanno deciso di identificarlo, ma alla richiesta di fornire i documenti lo stesso ha iniziato ad agitarsi e dopo avere estratto un coltello da un borsello si è dato alla fuga, inseguito dai poliziotti. Dopo avere imboccato la via Ventimiglia, in senso contrario alla circolazione delle auto, rendendo difficoltoso l’inseguimento da parte della pattuglia, il fuggitivo è stato bloccato da alcuni cittadini.