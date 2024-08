Catania, pregiudicato colombiano ai domiciliari beccato per strada: scatta un nuovo arresto

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volante della questura di Catania, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato per accertamenti, nei pressi di piazza Carlo Alberto, un’auto e il suo conducente, successivamente identificato in un giovane di 27 anni, pregiudicato di nazionalità colombiana.

L’uomo, dalle verifiche effettuate sul posto, è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nel corso di tutto il controllo lo stesso ha opposto una energica resistenza nei confronti dei poliziotti, fino a colpirli violentemente. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti comunque a bloccarlo interrompendo la sua azione violenta. Conclusi gli atti di rito, l’uomo è stato nuovamente arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto nuovamente alla misura detentiva degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di processo per direttissima.