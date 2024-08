Ferragosto, i carabinieri elevano sanzioni per 11 mila euro nel Catanese

Sanzioni per un totale di oltre 11mila euro sono state elevate nell’ambito dell’operazione «Buon ferragosto sicuro» dai carabinieri della compagnia di Giarre (Catania), che hanno controllato oltre 190 persone e 100 veicoli.

I militari dell’Arma hanno intensificato i servizi di controllo del territorio lungo tutta la fascia costiera di competenza da Calatabiano a Riposto e nei comuni di Giarre e Zafferana Etnea, interessati da maggior afflusso di villeggianti, provenienti per lo più dai paesi pedemontani e dalla città di Catania, ma anche di turisti stranieri o provenienti da altre regioni.

Tre le persone denunciate: uno per possesso di un coltello a tre lame da tre lame, uno per falsa attestazione di identità, l’altro per aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto di sostanze alcoliche; l’etilometro ha accertato un valore di 1,50 grammi di alcol per litro.