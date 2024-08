Catania, in due rubano una bici elettrica dal garage: incastrati dalle telecamere e denunciati dalla polizia

Hanno scardinato la serratura del cancello dell’area garage di uno stabile del centro di Catania, riuscendo a rubare una bicicletta elettrica e a tentare lo stesso, senza riuscirci, con una moto. I due ladri sono stati individuati e denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Centrale per furto, tentato furto e danneggiamenti. Sono due pregiudicati, un italiano di 40 anni e un marocchino di 39 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. Allo loro identificazione la polizia è arrivata grazie alla visione dei filmati dei sistemi di sorveglianza del palazzo e della zona del furto.